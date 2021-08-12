كيف تتجنب الإرهاق المستمر؟

أبوظبي (الاتحاد)

يشعر بعض الأشخاص بالتعب والإرهاق باستمرار، بغض النظر عن حصولهم على قسط كافٍ من الراحة، وعدم القيام بنشاط مُجهد، وفي هذا الإطار قدم موقع «Times of India» بعض النصائح التي تؤدي إلى تقليل الشعور بالإرهاق.

. إذا شعرت بالتعب طوال اليوم، فأول شيء تحتاج إلى تقييمه مقدار النوم وجودته، حيث يحتاج البالغون من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة لاستعادة حيويتهم أثناء النهار.

. احرص على الحصول على العناصر الغذائية الكافية، وشرب كمية مناسبة من الماء لتجنب شعورك بالتعب.

. ممارسة أي نشاط بدني، تقلل من أعراض التعب والإرهاق لدى الأشخاص الذين يعانونه بنسبة 65 في المئة.

. قد يعود الشعور الدائم بالإرهاق إلى مشكلة جسدية، مثل متلازمة التعب المزمن أو الحمل أو فقر الدم أو توقف التنفس أثناء النوم أو الغدة الدرقية أو السكري، لذلك يجب استشارة الطبيب.

.تحقق من صحتك النفسية إذا لم تكن تعاني أي سبب مما سبق ذكره، فقد تكون هي التي تسبب لك النعاس والإرهاق أثناء النهار، لذلك يجب استشارة طبيب نفسي.