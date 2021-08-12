5 نصائح للوالدين.. للاستمتاع بحياتهما

ترجمة: عزة يوسف

يبذل الآباء والأمهات أقصى جهودهم لمنح أطفالهم أفضل ما في الحياة، لكن من المهم أيضاً الاهتمام بأنفسهم، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. وهناك نصائح للوالدين للاعتناء بأنفسهما.

الاهتمام باحتياجاتك

قد تشعر أنك مجبراً على التغاضي عن رغباتك للاهتمام باحتياجات طفلك، وهذا طبيعي تماماً، إلا أن الاعتناء بنفسك والاهتمام باحتياجاتك يخلصك من التوتر الذي يتراكم داخلك، وبينما قد تعتقد أن تحقيق أحلام طفلك هو أهم شيء بالنسبة لك، يجب أن ترغب في الاستمتاع وعيش حياتك.

لا ترهق نفسك

لن يؤدي القلق بشأن كل مشكلة يواجهها طفلك والبحث عن طرق لتصحيح كل أخطائه، إلا إلى مزيد من الضرر لحالتك النفسية.

ومن الأهمية بمكان أن تترك طفلك يتحمل بعض المسؤولية عن أفعاله، إذ إنه من دون السماح له بتولي أموره بنفسه، لن تجهزه بما يكفي للمستقبل.

تقاسم المسؤوليات

مشاركة بعض مسؤولياتك مع شريكة حياتك، أفضل طريقة لتقليل شعورك بالتوتر والقلق من عدم تمكنك من تولي جميع المهام بنفسك، ولن يسهّل ذلك الأمور عليك فحسب، بل يمنحك الوقت الكافي للاعتناء بنفسك.

وقت للأصدقاء

بعد أن نصبح آباء، وتكون لدينا أولويات جديدة ننسى أصدقاءنا في غالبية الأحيان، غير أنه من المهم أن تعيد إحياء الذكريات السابقة وتخطط للالتقاء مع أصدقائك، بما يعيدك إلى الأوقات الخوالي، ويجلب الحيوية إلى حياتك.

ممارسة اليوغا والتأمل

تعتبر ممارسة التأمل واليوغا هي أفضل الطرق لتهدئة عقلك، وبعد بذل الكثير من الجهد مع الأبناء، يجب أن تمنح نفسك بعض الوقت للاسترخاء والتخلص من السموم، ويمكن لتمارين التنفس أيضاً أن تهدئ أعصابك، وتخفف توتر العضلات.