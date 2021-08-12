ياس ووتروورلد ترفيه يحفِّز الأدرينالين

نسرين درزي (أبوظبي)

الحقائق المبهرة التي تتمتَّع بها «ياس ووتروورلد أبوظبي»، الممتدة في جزيرة ياس على مساحة 15 هكتاراً، جعلتها بجدارة تفوز بلقب «مدينة الألعاب المائية الرائدة عالمياً». والوجهة المُستوحاة من تراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، فكرتها المبتكرة صُمِّمت خصيصاً لها، وتضم 45 منزلقة ومرفقاً ترفيهياً، وهو أعلى رقم في الشرق الأوسط، بينها 6 ألعاب مائية متفرِّدة في العالم. وهذا كلّه يبرِّر حصولها على 40 جائزة دولية منذ افتتاحها عام 2013 لتكون أكثر من مجرّد مدينة ألعاب مائية، وإنما رحلة مغامرات لا تشبه سواها على الإطلاق.

قلعة عربية

بمجرد أن تخطو خطواتك الأولى باتجاه بوابة «ياس ووتروورلد أبوظبي»، تبهرك ملامحها المتفرَّدة المستوحاة من الطراز المعماري المحلي، بدءاً من التصميم الخارجي على شكل قلعة عربية، وحتى الردهات الداخلية الأشبه بقرية. وكلّما أوغلت التجوّل بين المرافق الترفيهية تتراءى مفردات التراث الإماراتي، المتمثِّلة في الأسواق والمنارات والمراكب الشراعية والنتوءات الصخرية وأبراج الرياح.

طابع إماراتي

في حديثه لـ «الاتحاد» أوضح الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز، أن «ياس ووتروورلد أبوظبي» تُعد لؤلؤة جزيرة ياس، ومن أهم معالمها حيث تُتيح الاستمتاع بتجربة عالمية المستوى بطابع إماراتي مميَّز.

وشرح أن المدينة المائية تستلهم تصميمها من ثقافة الدولة وتراثها العريق في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وتستند إلى قصة مبتكرة صُمِّمت ونُفِّذت خصِّيصاً لها.

وقال: تتناول الحبكة المشوِّقة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة»، وتضم مغامرات وقلاعاً قديمة تواكب رحلة الفتاة «دانة» للعثور على اللؤلؤة العملاقة المعلَّقة على صخرة عالية. وأورد أنه عدا عن أجواء الغوص التي تعكسها المنزلقات وأكشاك البيع والمطاعم، تحتضن «ياس ووتروورلد» 24 لعبة مائية تشتمل على 32 منزلقة فردية، و6 ألعاب تتفرَّد بها ولا توجد في أي مدينة من نوعها في العالم، صُمِّمت باستخدام أحدث التقنيّات لتوفير تجارب تشويق لا تُنسى.

1 ـ الدوّامة:

تُتيح أقصى مستويات الحماس في أكبر مغامرة إعصار مائي. تبدأ بالهبوط القوي مع أطول منزلقة تتّسع لـ 6 أشخاص، والانزلاق داخل أنبوب بارتفاع 20 متراً.

2 ـ فلج الصقر:

أفعوانية تحفِّز الأدرينالين، يقوم خلالها 6 أشخاص بالانزلاق في قارب بقوة «هيدرومغناطيسية» تضمن جرعات مرح مع العائلة والأصدقاء.

3 ـ بابلز بارل:

أكبر بحيرة أمواج اصطناعية مزدوجة في العالم، تُتيح لعشاق المغامرات المشاركة في أقوى تجارب التزلّج على الماء وتحدي الجاذبية طوال العام.

4 ـ بانديت بومبر:

أوَّل أفعوانية في العالم تضم مؤثِّرات وأضواء ليزر بارتفاع 35 متراً، والوحيدة المعلَّقة فوق مدينة ألعاب مائية. تُتيح الانطلاق بسرعة فائقة لاختبار أقوى المنعطفات عند أعلى مناطق رش المياه.

5 ـ منزلقات سليثرز:

نفق مائي مُظلم يضم 30 مغامرة انزلاق مختلفة، حيث المنحدرات الحادة للسقوط من رأس أفعى وسط بحيرة واسعة.

6 ـ سينيسبلاش:

أوّل لعبة خُماسية الأبعاد، الأولى من نوعها تستخدم المؤثِّرات لتحفيز الحواس والخدع السينمائية المتطوِّرة، في مغامرة مذهلة فيها أمطار وشلالات ورياح ونوافير وفقاعات مضاءة بالأحمر والأخضر والأزرق، مع ارتجاجات بالمقاعد حيث المياه تغمر المسرح بارتفاع 50 سنتيمتراً.

«دانة» وأصدقاؤها

ترتبط الرحلة الترفيهية داخل المدينة المائسة بشخصيات محبَّبة تتجوّل في الأرجاء، أبرزها: «دانة» بطلة قصة «ياس ووتروورلد»، ويعني اسمها بالعربية حبّة اللؤلؤ القيِّمة.

وتحمل باقي الشخصيات التي تتألّق بالعباءة والكندورة، أسماء إماراتية، مثل ناصر وسلمى وسلطان، فيما استوحيت أسماء أخرى من البيئة المحلية مثل الجمل «هملول»، الصقر «شاهين» والغزال «ظبي».

أما الألعاب والمنزلقات فأسماؤها تحاكي الموروث الشعبي، مثل «سباق»، «أمواج»، «يهال»، وتجربة «ليوا لووب» تيمّناً بواحة ليوا الأكبر في أبوظبي، فيما جاء تصميم منزلقة «هضاب هملول»، على شكل الجمل.

60 مغامرة

تستضيف «ياس ووتروورلد» مغامرتين مثيرتين: «بيرل ماسترز»، أوّل لعبة تفاعلية للبحث عن الكنز تضم 60 مغامرة في مواجهة الكائنات البحرية، وتجربة الغوص في حوض عمقه 5 أمتار، حيث المحار واللآلئ.

وتحتضن المدينة المائية، بحيرة أمواج، نهر يادي ياس، نهر الراحة، أكواخ الباحة، و4 مناطق للأطفال، بينها «يهال» للصغار من عمر سنة - 8 سنوات.



4 خيارات افتراضية

توفِّر «ياس ووتروورلد» تجربة الواقع الافتراضي تحت الماء، وهي الأولى من نوعها للغوص في عالم خيالي مع 4 خيارات:

المحيط: الغوص لاستكشاف حطام السفن الغارقة والكهوف والغوّاصات.

السماء: اختبار الهبوط عبر المنحدرات الجبلية والتحليق فوق الشلالات وعبر الأودية.

الفضاء: التحليق فوق كوكب الأرض وزيارة محطة الفضاء المهجورة. المدينة المفقودة: عبور الأنهار المليئة بالكائنات الغامضة برفقة فقمة لطيفة.

يوم وليالٍ

تستضيف «ياس ووتروورلد» باقة فعاليات موسمية، بينها يوم السيدات كل خميس والمستمر حتى نهاية 2021، ويضمن أجواءً من الخصوصية التامة، و«ليالي الأضواء» المستمرّة حتى 27 أغسطس، مع عروض ضوئية آسرة.

درجة اللؤلؤة

«ياس ووتروورلد أبوظبي» أوّل حديقة مائية في الشرق الأوسط تحصل على درجة اللؤلؤة لنظام تقييم الاستدامة «اتباع أسلوب المباني الخضراء».

رقم قياسي

منذ افتتاحها عام 2013، حصدت «ياس ووتروورلد» أكثر من 40 جائزة وتقديراً، وحقَّقت عام 2019 رقماً قياسياً في «جينيس» لأكبر عدد من الجنسيات في حوض سباحة. وفازت بتكريمات من الرابطة الدولية لمدن الملاهي IAPPA وشبكة CNN وجريدة «لوس أنجلس تايم».

Go Safe

تتّبع «ياس ووتروورلد» كافة الإجراءات الاحترازية التي توفِّر أعلى مستويات السلامة، وقد حازت شهادة الأمان Go Safe من دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، وتعتمد تقنية FacePass للدخول إليها بِلا تذاكر، عبر التعرّف إلى الوجه، والدفع بِلا تلامس.

جوائز

عام 2020: نالت «ياس ووتروورلد» لقب «أفضل مدينة ألعاب مائية» في حفل توزيع جوائز «جلوبال براندز»، جائزة «المدينة المائية الرائدة» من جوائز السفر العالمية، وشهادة «خيار المسافرين» من موقع «تريب أدفايزر».

عام 2019: نالت لقب «المدينة المائية الرائدة على مستوى العالم» من جوائز السفر العالمية، وجائزة «أفضل مدينة ألعاب مائية» من «مينالاك» مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي.

عاما 2018 و2019: فازت بجائزة «أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط» من جوائز السفر العالمية.

عام 2018: دخلت قاعة الشهرة الخاصة بموقع «تريب أدفايزر» بعد نيلها «شهادة التميّز» لـ 6 سنوات متتالية.