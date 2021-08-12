السارود.. «الصوت الجميل»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

- السارود.. من الآلات الأساسية في الموسيقى التقليدية الهندية، تشبه آلة العود، وتتميز بصوتها العميق والرخيم الذي يبعث على التأمل.

كلمة «سارود» تترجم بالعربية إلى «صوت جميل»، وهي آلة وترية تستخدم في الموسيقى الكلاسيكية الهندية، وخلافاً للجيتار، يعزف عليها بتحريك العازف أظافر يديه عبر الأوتار التي ينبعث منها صوت الإيقاعات والألحان.

صندوقها على شكل حبة الكمثرى، والرقبة تعلوها 6 أوتار جلدية، وتحتها 12 سلكاً رقيقاً وبداخلها قرعة تعطي طابعاً مميزاً لصوت الآلة.

يتميز شكلها بأنها ممتلئة الهيكل المغلف بجلد الماعز، ذات مقبض واسع وطويل، وأصغر حجماً من السيتار الذي تشكل معه الألحان الموسيقية الأساسية الشعبية الهندية.

في الماضي كانت تتكون آلة السارود من 17 - 19 وتراً، ولكن مع تطورها تتضمن حالياً 25 وتراً معدنياً، ويعزف عليها بقطعة صلبة من جوز الهند أو قطعة من خشب الساج.

ومن أشهر عازفيها، العازف والمؤلف الموسيقي أمجد علي خان، الملقب بـ «سيد السارود» الذي أسهم هو وعائلته في توسع الموسيقى الهندية وانتشارها، ويعود لهم الفضل أيضاً في ابتكار آلة السارود.