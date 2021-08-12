أحمد عز لـ «الاتحاد»: لا يشغلني صراع الإيرادات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعرب الفنان المصري أحمد عز لـ «الاتحاد»، عن سعادته برد الفعل الإيجابي تجاه فيلمه السينمائي الجديد «العارف»، مؤكداً أنه لا تشغله صراح الإيرادات وقال: إنه يجسد خلال أحداثه شخصية «يونس»، الذي يعيش مع زوجته وابنته الرضيعة بمنطقة وسط القاهرة، وبسبب طبيعة عمله (موظف تقني) يحصل على معلومات في غاية الخطورة الخاصة بالأمن القومي لإحدى الدول، وبسبب حوزته لها يتعرض للعديد من المصاعب الخطرة له ولعائلته، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والإثارة حول فكرة حرب العقول بالوقت المعاصر، وتسليط الضوء على تغيير منطق الحروب، إذ لم تعد تعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة، لكنّها أصبحت حروب فكر وذكاء وثقافة.. والفيلم من تأليف أحمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وكارمين بصيبص.

«الاختيار»

على الصعيد الدرامي كشف عز عن أنه لن يتواجد في السباق الرمضاني المقبل، وأنّ ما تردد حول مشاركته في أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، يعد أمراً خاطئاً، موضحاً: المتابع لمشواري الفني الممتد لأكثر من ربع قرن، يجدني لست من هواة التواجد الدرامي سنوياً، حيث قدمت خلال مشواري 7 أعمال درامية، كما صرح أنه لن يقدم الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، والذي خاض به السباق الرمضاني المنصرم، وأعرب عن سعادته برد الفعل الإيجابي تجاه أحداثه، والتي دارت حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، تجسد الدور البطولي لرجالها، كتبه باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وشارك في بطولته هشام سليم، وهند صبري.

المشاهد الخطرة

عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، أوضح عز أن الفيلم يعد من أكثر الأفلام التي أرهقته، فعلى المستوى البدني تطلب جهداً بدنياً كبيراً، وذلك بسبب نوعية المشاهد الخطرة، بالإضافة إلى طبيعة الفيلم وتصويره بأكثر من 4 دول أوروبية، وتوقفه بسبب إجراءات الحظر التي اتخذتها الدول بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، لذلك استغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين، وحول أكثر المشاهد صعوبة التي قام بتنفيذها في الفيلم كشف أن مشهد القفز من أعلى إحدى البنايات مع «مايا»، والتي جسدت شخصيتها كارمن بصيبص، وتكمن خطورته في الارتفاع العالي للمبني والذي تجاوز الـ100 متر.

وحول رؤيته الفنية بسبب صراع الإيرادات وتصدر الترتيب في ظل عرض الفيلم مع العديد من الأفلام أبطالها ذات جماهيرية، قال: تلك الأمور والصراعات لا تشغله تماماً، وأن الهدف من السينما تقديم كافة الأنماط الدرامية للجمهور، ونسعى لإسعاده من خلال تقديم أعمال ذات جوده فنية عالية، ويجب علينا التوقف عن الحديث عن صراع الإيرادات، فكل زميل اجتهد في تقديم محتواه الفني وله جمهوره الخاص، ونجح في إيصال رسالته الفنية، وهذه هي متعة السينما التي نريدها.

«الجريمة»

وانتهى عز من تصوير أحداث فيلمه الجديد «الجريمة»، وأشار إلى أحدثه تدور في حقبة السبعينيات، في إطار يجمع بين التشويق والإثارة، حول شخص يتعرض لحادث سير يتسبب له بفقدان للذاكرة، ويتحول إلى قاتل مأجور، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار أمين جمال، ويشارك في بطولته منة شلبي، ومحمد جمعة. وأوضح عز أنه ينتظر عرض فيلمه «كيرة والجن»، ويجسد شخصية «عبد القادر الجن»، الذي تجمعه علاقة صداقة مع «أحمد عبد الحي كيرة»، والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وتتوالى الأحداث الدرامية حول كيفية التصدي لأفعال الاحتلال الإنجليزي، الفيلم مأخوذة أحداثه من رواية الكاتب أحمد مراد «1919»، وتتناول أحداث الفيلم الواقع المصري أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، من خلال أبطال خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات منذ مائة عام. ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وهند صبري، وإخراج مروان حامد.

تجربة «علاء الدين»

حول تجربته المسرحية الأولى، أكد عز أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «علاء الدين»، وأن المسرح حاله خاصة بالنسبة له، وجسد شخصية علاء الدين الخيالية الذي يحاول تحقيق أحلام حبيبته بالسرقة والنصب، ويعتمد العمل على الإبهار البصري من خلال تقنية «الهولوجرام»، بالإضافة إلى الاستعراضات الموسيقية الغنائية، ويشارك في بطولتها تارا عماد، ومحمد جمعة، وهشام إسماعيل، وإخراج مجدي الهواري.