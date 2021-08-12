نادي أطفال وشباب الدار.. 4 أسابيع من المتعة والتعليم

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

حققت الفعاليات الافتراضية الصيفية التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، ضمن خدمة نادي أطفال وشباب الدار، نجاحاً كبيراً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة وتطبيق «تيمز»، واختتمت فعاليتها أمس بعد تقديم مجموعة من الورش الترفيهية والتعليمية والتثقيفية للأطفال والشباب من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة، بهدف تزويد الجيل الجديد بالفرص لتطوير علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتنمية مهارات ومواهب الأطفال والشباب، ودعم القدرات الإبداعية والابتكارية، والتعرف على الحقوق والواجبات والمسؤوليات الوطنية والأسرية والمجتمعية، وأيضاً التعرف على العادات الغذائية الصحية السليمة، بالإضافة إلى اكتساب المهارات السلوكية الإيجابية.

بهية المرزوقي

بيئة اجتماعية

وعن فعاليات صيف نادي أطفال وشباب الدار لعام 2021 التي تواصلت 4 أسابيع، قالت بهية خميس المرزوقي، رئيس إدارة تنمية الطفل والشباب، مدرب معتمد مقدم ورش في خدمة نادي أطفال وشباب الدار، مسؤول خدمة نادي أطفال وشباب الدار: إن النادي يسعى لتوفير بيئة اجتماعية داعمة للأطفال والشباب ويسهم في استثمار أوقات الفراغ وتنمية المهارات من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية والرياضية والتقنيات الحديثة، بما يتوافق مع اهتماماتهم واحتياجاتهم الجسدية والنفسية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب تنمية مهارات ومواهب الأطفال والشباب ودعم القدرات الإبداع والابتكارية، والتعرف على الحقوق والواحات والمسؤوليات الوطنية والأسرية والمجتمعية، والتعرف على العادات الغذائية الصحية والسليمة، واكتساب المهارات السلوكية الإيجابية.

أنشطة حركية

وأوضحت أن خدمة نادي أطفال وشباب الدار الافتراضي 2021 قدمت العديد من الورش والفعاليات التي استفاد منها مختلف فئات الأطفال على مدار 4 أسابيع، تخللها ورشتان عن عيد الأضحى، ورغم أن الورش كانت عن بُعد، فإنها اشتملت على أنشطة حركية غلبت عليها سمة الترفيه والتعلم باللعب، تجنباً للملل، وبث روح المنافسة وضمن أجواء تنافسية، كون الأطفال خارج إطار التعليم المستمر.

وأشارت المرزوقي إلى أن الورش التي تم تقديمها واستفاد منها عدد كبير من الأطفال على مستوى الدولة، مجموعة بمعدل 30 شخصاً في كل ورشة من العناوين، منها: «المذخر الحكيم، والتاجر الصغير، واستثمر إبداعاتك، والمرشد المالي»، ومن الفعاليات الفنية بأناملي أبدع، تجارب فنية أنشطة إبداعية، أبطال السباق نلعب بتحد، بطل المعرفة، بطل الألعاب، مواهب أبشر، جولة في بلادي، تدري أن الإمارات، إماراتنا جميلة.

ترفيه وتثقيف

وأضافت أن الفعاليات تم تصميمها بهدف تنمية المهارات الاستثمارية لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على الادخار والتوعية بأهميتها، واستثمار أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم، من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية والرياضية والتقنيات الحديثة، بما يتوافق مع اهتماماتهم واحتياجاتهم الجسدية والنفسية والبيئية والاجتماعية، كما قدم النادي خلال هذه الفترة مجموعة من الورش لتعزيز حس المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، والمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال، والتعرف على الأماكن الأثرية والسياحية في الإمارات.