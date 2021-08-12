النعناع صديق البشرة

أبوظبي (الاتحاد)

تدخل أوراق النعناع كمكون رئيس في منتجات العناية بالبشرة مثل غسول الوجه والمرطبات، وتعمل كمنظف، وهناك فوائد غير معروفة لها، يمكن أن تضيفها إلى روتين العناية ببشرتك.

يعالج حب الشباب

أوراق النعناع غنية بحمض الساليسيليك وفيتامين (أ) الذي يتحكم في إفراز الدهون في الجلد، وتمنع الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لأوراق النعناع، الالتهاب وتعالج حب الشباب.

كل ما عليك فعله هو وضع معجون أوراق النعناع على حب الشباب وتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف، حيث يعمل ذلك على القضاء على ندبات حب الشباب وتنظيف مسام الجلد.

يشفي الجروح

تساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات الموجودة في أوراق النعناع في التئام الجروح ولدغات البعوض وكذلك حكة الجلد.

ويمكن استخراج عصير أوراق النعناع ووضعه على المنطقة المصابة مما يساعد على تهدئة الإحساس بالتهيج والحرق على الجلد.

يرطب البشرة

تعمل أوراق النعناع بمثابة قابض خفيف يساعد في توحيد لون البشرة بشكل طبيعي، كما أنها تزيل الأوساخ من المسام وتمنحها الرطوبة والمرونة.

كذلك تفيد أوراق النعناع في تحسين الدورة الدموية لبشرتك ويمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة، عن طريق وضعها على وجهك وتركها لمدة 20 إلى 25 دقيقة قبل شطفه بالماء النظيف.

يقلل الهالات السوداء

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق النعناع على تقليل الهالات السوداء تحت العينين بشكل جيد، كل ما عليكِ فعله هو وضع معجون أوراق النعناع على الهالات السوداء قبل النوم وتركها طوال الليل، حيث يؤدي ذلك إلى تفتيح لون المنطقة تحت العينين.

يضيء البشرة

تمنع أوراق النعناع، الغنية بخصائص مطهرة، من ظهور البقع والطفح الجلدي وآثار الملوثات الأخرى التي تتعرض لها البشرة.

كما أنها تقلل من الأضرار التي تلحق بالجلد نتيجة تعرضه لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ضعي مستخلص أوراق النعناع على بشرتك الباهتة للحصول على بشرة متوهجة وصافية، مع تكرار ذلك مرة في الشهر للحصول على نتائج فعالة.