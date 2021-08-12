تخلص من دهون البطن بهذه الطريقة

أبوظبي (الاتحاد)

خسارة دهون البطن من الأهداف الشائعة للكثيرين، إذ أنها أكثر الدهون ضرراً للجسم، وقد ربطت الأبحاث بينها وبين الإصابة بأمراض مثل السكري والقلب، وفي هذا الصدد كشف تقرير نشره موقع «The Health Line» عن بعض الطرق لفقدان دهون البط:

. حاول تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي وفكر في التخلص تماماً من المشروبات السكرية والغازية، واقرأ الملصقات للتأكد من أن المنتجات لا تحتوي على السكريات المكررة.

. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين لأنها فعالة في تقليل دهون البطن، لذلك عليك أن تزيد من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض الكامل والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان.

. ترتبط الحميات منخفضة الكربوهيدرات بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى إلى جانب فقدان الوزن، مثل تحسين الصحة بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

.أفضل طريقة للحصول على المزيد من الألياف هي تناول الكثير من الأطعمة النباتية مثل الخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب مثل الشوفان الكامل.

. لا تعني الرياضة القيام بتمارين البطن فحسب، بل يجب ممارسة تمارين رفع الأثقال والقلب والأوعية الدموية والتمارين الهوائية لتقليل الدهون في الجسم ودهون الخصر.