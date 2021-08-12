إنجي كيوان مع «الستات بتعرف تقتل»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض المذيعة اللبنانية إنجي كيوان تجربة التمثيل في مصر للمرة الأولى من خلال مسلسل «الستات بتعرف تقتل»، بطولة كندة علوش، وإنجي المقدم، وأحمد وفيق، وتارا عماد، ومريهان حسين، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، ومن المنتظر عرضه عبر منصة شاهد «VIP»، وتدور أحداث المسلسل في 13 حلقة حول العلاقة بين الأزواج والمشكلات الأسرية.

إنجي كان لها تجربة تمثيلية خلال الشهور الماضية في دبي من خلال مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم «الوضع مستقر»، للعرض عبر قناة «OSN» من بطولة شادي ألفونس، وخالد منصور، وشيماء سيف، وسيد رجب، وانتصار، من تأليف محمود عزت، ومن إخراج وائل فرج، ومن المقرر أن يتم عرضه قريباً على شاشة «OSN»، ومن إنتاج سالي والي.

يذكر أن إنجي كيوان قدمت الفترة الماضي برنامج بعنوان «حرب عالمية»، عبر قناة «OSN» وتم تصويره في دبي خلال الأشهر الماضية، وكان ضيوفه نيللي كريم، ونادين نسيب نجيم، وسيرين عبدالنور، وغيرهم.