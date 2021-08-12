لهذا الغرض.. يرغم أبناء زوجته على التسول

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف فيديو على منصات التواصل الاجتماعي جريمة مروعة لزوج يعنف زوجته في الإسكندرية (شمالي مصر)، وهو ما دفع وحدة التحليل والرصد في إدارة البيان بمكتب النائب العام إلى البدء في التحقيق لمعرفة تفاصيل القضية.

كشفت التحريات أن الرجل يرغم أبناء زوجته على التسول منذ سنوات عديدة لكي يوفروا له الأموال اللازمة لشراء المخدرات.

بدأت القصة ببلاغ من جيران المرأة بعد استغاثة نجلها. وقبض على الرجل لتعذيبه زوجته والتعدي على أبنائها واستغلالهم في أعمال التسول بالقوة والتهديد.

واتضح من التحريات أن الرجل باع سيارة الأجرة التي كان يملكها والشقة لينتقلوا إلى السكن في شقة مستأجرة.

كانت الزوجة ارتبطت بالمتهم منذ 15 عاماً، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الأول. وكانت تساير زوجها الجديد لتربية أبنائها.

وقالت إن زوجها أدمن، خلال الأعوام الأخيرة، على المخدرات، والخمور. وبدأ في إهانتها ثم التعدي عليها بالضرب وبالأسلحة البيضاء واستغل أولادها ليوفروا له المال.