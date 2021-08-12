«سيجنوس» تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

نجح الصاروخ «أنتاريس» فى توصيل كبسولة الشحن الفضائية التجارية «سيجنوس»، إلى محطة الفضاء الدولية.

ذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن كبسولة الشحن غير المأهولة، التي طورتها وتشغلها شركة «نورثروب جرومان» الأميركية، وصلت إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس.

وتحمل الكبسولة على متنها أربعة آلاف كيلوجرام من الإمدادات بينها غذاء ومعدات بحث وقطع غيار.

كان الصاروخ انطلق حاملاً الكبسولة «سيجنوس» من ميناء فضائي في ولاية فرجينيا الأميركية يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تبقى ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية حتى نوفمبر المقبل.