تحديثات تويتر تثير الجدل بين مستخدميه

عبد الله أبوضيف(القاهرة)

أثارت التحديثات الجديدة على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الجدل بين مستخدميه في مصر حيث جاء وسم #الأبديت_الجديد، ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا اليوم الخميس.

وتستهدف تويتر بالتعديلات الجديدة وصولًا أكثر سهولة إلى موقع التغريدات، وجعل الواجهة الرئيسة أقل ازدحاماً وأسهل في الاستخدام.

واعتمدت الشركة في التعديلات على خطوط حادة وقابلة للقراءة ومناسبة أكثر للاستخدام اليومي، وحدّثت الألوان بهدف الوصول إلى درجة أعلى من التباين وتحوّلت ألوان التغريدات باللون الأسود، إضافة إلى تغيير أشكال بعض الأزرار منها زر المتابعة.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إنها أزالت الخطوط الفاصلة غير الضرورية وأصبح هناك عدد أقل من الخلفيات الرمادية بالإضافة إلى مساحة أكبر لتسهيل قراءة النص، مضيفة أن هناك عدداً من التحديثات التي ستضاف إلى المنصة خلال الفترة القادمة.

وتباينت ردود الفعل بين رواد موقع تويتر على التحديثات الجديدة.

وكتب أحد مستخدمي الموقع «بعد إذن الأبديت الجديد عايز أعرف أنا عامل فولو ولا لا».

جاء في تغريدة لمستخدم آخر «الأبديت الجديد محسسني إني أمتلك هاتف أندرويد وليس آيفون».