شظايا نجمية تتجه نحو حافة مجرة «درب التبانة».. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

فسر المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، نتائج دراسة أجرتها جامعة بوسطن الأميركية عن قطعة من الشظايا النجمية تتجه نحو حافة مجرتنا «درب التبانة» بسرعة تقارب مليوني ميل في الساعة «3.2 مليون كيلومتر في الساعة».

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، إن الدراسة مهمة لفهم أبعاد وظروف تكون واندثار النجوم والمجموعات النجمية، مضيفاً أن علماء الفلك يحاولون فهم مراحل تطور النجوم بشكل أعمق وكيفية انتقالها من نجم عادي إلى قزم أو مستعر، أخذاً في الاعتبار أن مجرة درب التبانة التي نعيش بداخلها يبلغ قطرها 100 ألف سنة ضوئية وتحتوى على الكثير من تلك البقايا النجمية، سواء قريبة أو بعيدة عن المجموعة الشمسية.

وأضاف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد، أن التوقعات بأنه سيترك قرص المجرة لا يعني أنه سيهرب منها ولكن مدار الدوران سيختلف، وبدل أن يكون في مستوى المجرة سيكون في الأجزاء الخارجية أو في الأذرع أو في الهالة كالنجوم القديمة. وأوضح أن تغير اللمعان نتيجة أن كل النجوم المزدوجة تدور حول بعضها البعض فيزيد اللمعان ويقل.

وأضاف المعهد أن هناك تسارعاً في وتيرة الدراسات الفلكية لفهم أعمق لأبعاد الكون، وفي العقد الأخير تم إطلاق العديد من برامج الفضاء لمحاولة الإجابة على عدة تساؤلات، منها إمكانية الحياة الآدمية خارج الأرض، وعن احتمالية وجود كائنات أخرى خارجية، وهذا ما لم يجد له العلماء إجابة حتى الآن على الرغم من مئات الرحلات الفضائية للخارج، سواء كانت رحلات مأهولة بالإنسان أم لا