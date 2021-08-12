زووم يضيف ميزة جديدة للطلاب.. تعرف عليها

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أعلنت منصة Zoom عن ميزة جديدة للمستخدمين من الطلاب، وهي ميزة وضع التركيز Focus mood والذي يهدف إلى منع تشتيت انتباه الطلاب أثناء جلسات التعلّم عن بُعد.

ويسمح وضع التركيز الجديد للمعلم بمراقبة جميع الطلاب عبر رؤية كاميراتهم بشكل إجباري، ولن يتمكن الطالب من مشاهدة مقاطع الفيديو أو مشاركة الشاشة الخاصة به مع زميل آخر، لكن سيصبح بإمكان الطالب المشاركة عبر الرموز التعبيرية فقط.

وتمنح الميزة الجديدة مرونة أكبر للمعلم المتحكم في الجلسة، بحيث سيتمكن من إيقاف تفعيل وضع التركيز من أجل المناقشات مع الطلاب على سبيل المثال، وتشغيله مرة أخرى خلال فترة الشرح. وبحسب موقع «the verge» فإن Focus mood متاح بشكل مجاني في التحديث الجديد، ويأتي تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد في العديد من الدول التي لازالت تعاني من انتشار فيروس كورونا، مما يجعل التعليم عن بعد مستمراً في تلك الدول.

ولن تكون الميزة الجديدة مفيدة للطلاب فقط، بل بإمكان الشركات استخدامها أثناء العروض التقديمية، حيث ستتجنب الضوضاء أو الأحاديث الجانبية من المشاهدين أو الموظفين.

