دنيا وإيمي سمير غانم يوجهان رسالة إلى السيسي

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم، اليوم، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إطلاق اسم والدهما الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا خلال الشهرين الماضيين، على أحد الكباري الجديدة بالقاهرة.

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»:«شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يرحمك يابابي هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلك اسمك»، بينما علقت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها على قرار الرئيس المصري:«شكرا سيادة الرئيس».

وتفاعل الكثير من نجوم الفن والمشاهير مع منشورات دنيا وإيمي سمير غانم، وعلى رأسهم رانيا ياسين وإيمي طلعت زكريا ولطيفة وبدرية طلبة وغيرهم، داعين الله بالرحمة لكل من سمير غانم ودلال عبد العزيز. وأطلق الرئيس السيسي اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا في 20 مايو من العام الجاري، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أثر على الكلى وأدى إلى وفاته، ولحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي فارقت الحياة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

