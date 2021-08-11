تفاصيل الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد إصابتها بكورونا

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف رجل الأعمال المصري سالم هيكل زوج الفنانة المصرية بشرى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تفاصيل إصابة بشرى بفيروس كورونا.

وكتب هيكل: "الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين وادعولها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة".

وتخضع بشرى للعزل المنزلي وتتلقى بروتوكول العلاج وتتابع حالتها بشكل مستمر من قبل الأطباء.

وانتهت بشرى مؤخرا من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح" وتستعد لإطلاقها على منصة الفيديوهات "يوتيوب" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لتسجل بشرى بالأغنية انطلاقتها الجديدة خلال موسم الصيف.