مطرب عربي يتنبأ بنهاية العالم!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

طرح المطرب الأردني عزيز مرقة أغنية «وين رايحين»، من أشعاره وألحانه، وشاركته الغناء المطربة نويل خرمان، بطريقة الفيديو كليب بأسلوب الفاتنازيا السينمائية، والتى تدور فكرتها في تجسيد معاناة شخص من الوحدة والخوف من الضغوط الاجتماعية وصعوبات الحياة، حيث كونه وحيدًا على كوكب الأرض من دون حياة ولا بشر وتسبح الأرض في فضاء الكون، حتى يقذف القدر إليه صدفة ملاقاة فتاة، لتتغير نظرته كلياً للحياة، ويقررا التعايش مع التحديات.



وكشف مرقة لـ«الاتحاد»، أنه تحمس لفكرة الكليب كونها أولى تجاربه الإخراجية، موضحاً أن العمل عليه كان متعباً وشاقاً للغاية، ولكن رد الفعل الإيجابي حول الأغنية أسعدتني خاصة أن فكرة الفيديو كليب تعد غير معتادة للجمهور وتظهر بشكل فيلم قصير أقرب منه كفيديو كليب غنائي، وأن الأغنية تغوص في عالم ملكوت الخيال والفانتازيا مع تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيداً على كوكب الأرض بعد دماره في نهاية العالم، حيث تكسر القمر، واختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها.



ومن جانب آخر يستعد مرقة لطرح 3 أغنيات باللهجة المصرية بالفترة المقبلة تجمعه مع احمد سعد، وهي مزيج بين النمط الموسيقي المقسوم والكلاسيكي، وأعنية مع أحمد كامل تحمل الطابع الدرامي، وأغنية مع فرقة ديسكو مصر تحمل النمط الموسيقي الذي يجمع ما بين الراب والحكي.