أسرة سمير غانم ودلال عبد العزيز تشكر السيسي.. ما السبب؟

شعبان بلال (القاهرة)



وجهت أسرة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح بعد إطلاق اسم سمير غانم الذي رحل عن عالمنا خلال الشهرين الماضيين، على أحد الكبارى الجديدة بالقاهرة.



وعلق الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على قرار الرئيس السيسي، قائلاً:«شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».



وأطلق الرئيس السيسي، اليوم، اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.



وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا في 20 مايو من العام الجاري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي أثر على الكلى، وأدى إلى وفاته، ولحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي فارقت الحياة بسبب ضيق التنفس الذي سببه لها الفيروس القاتل.