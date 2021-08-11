مصر.. إطلاق أسماء مشاهير وأبطال الأولمبياد على كباري ومحاور القاهرة

أحمد عاطف (القاهرة)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عدة توجيهات رئاسية لإطلاق بعض الأسماء على الكباري والمحاور الرئاسية بالعاصمة القاهرة، تشمل أسماء شخصيات شهيرة راحلة وحالية.

أبرز تلك الأسماء كانت لمدير المخابرات العامة الراحل اللواء عمر سليمان والذى تم اطلاقه على محور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري، إضافة لإطلاق اسم المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق على المحور الجديد الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.

وشمل القر ار أيضاً إطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين، في التجمع الخامس.

كما تم إطلاق اسم الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا خلال الشهرين الماضيين، على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.