وجبات خاصة لاستعادة الشم والتذوق

برلين (د ب أ)

تاكو الأناناس النباتي وبطاطس بالزبدة بتابل الميزو وخل الأعشاب الأخضر أو تارت اللوز.. هذا هو الحل إذا كنت تعاني من الآثار الجانبية طويلة الأمد لكورونا.

إنها جزء من كتاب الطهي المجاني «تيست آند فلافور» للطاهيين ريان رايلي وكيمبرلي ديوك الموجودين في بريطانيا لمساعدة الناجين من كورونا على استعادة حاستي الشم والتذوق. وطبّق الثنائي اللذان عملا في السابق مع المرضى الذين فقدوا حاستي الشم والتذوق جراء السرطان نفس «العناصر الخمسة» لمساعدة المتعافين من كورونا، وهي «الرائحة والنكهة (طعم لطيف لاذع) والقوام والطبقات والأحاسيس الغذائية التي ينقلها العصب الثلاثي التوأم للدماغ.