نيللي كريم تريند جوجل.. ما السبب؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



تصدرت الفنانة المصرية نيللي كريم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر صور من زفافها على صفحاتها الشخصية.



وانتشرت صور الفنانة المصرية نيللي كريم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عقدت قرانها على لاعب الاسكواش هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور، في قرية هايسندا بمنطقة الساحل الشمالي.



وحضر الزفاف عدد كبير من الفنانين والرياضيين والمشاهير، حيث جعلت نيللي كريم المنتج جمال العدل وكيلًا لها وشاهدًا على عقد قرانها، تحت تحضيرات وترتيبات مديرة أعمالها إنجي المر.



وكشف عاشور ونيللي عن قصة حبهما منذ أسابيع بعد انتشار شائعات في الوسط الفني عن ارتباط نيللي كريم ودخولها حالة حب جديدة، قبل أن تكشف بشكل واضح عن لقائها بعاشور وارتبطاهما منذ عدة أشهر قبل أن يقررا الزواج الرسمي.