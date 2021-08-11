قتلته بالسم في القهوة.. تفاصيل جريمة مروعة في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

على خطى الأفلام السينمائية في مصر، أنهت عاملة نظافة بأحد المستشفيات في القليوبية (شمالي مصر) حياة مدير مخزن بوضع سم فئران في فنجان قهوة طلب منها إعداده على إثر خلافات سابقة بينهما. وكشف الأمن المصري مدير المخزن بالمستشفى الذي أصيب بالتسمم تم وحجزه لتلقى العلاج اللازم، لافتاً إلى أنه قد اكتشف مغافلتها له والاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه من عهدته أثناء قيامه بالجرد الشهري داخل المكتب الخاص به بالمستشفى وعدم الإبلاغ لتعهدها له برد المبلغ. وحرر الأمن المصري محضراً وتم ضبط المتهمة وبعرضها على النيابة أمرت بحبسها أياماً على ذمة التحقيقات وجرى نقل المجني عليه لمستشفى الدمرداش بالقاهرة لاستكمال العلاج، ومركز السموم لسحب عينة من الدم لتحليلها لبيان مدى نسبة السمية بالدم، فيما أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

