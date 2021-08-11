«سامسونج» تطرح هاتفاً جديداً لمنافسة الجيل القادم من أيفون

كشفت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة، سامسونج إلكترونيكس، اليوم الأربعاء عن مجموعة أجهزتها الجديدة للنصف الثاني من العام الحالي، بما فيها الهاتف الذكي الجديد جالاكسي زد فليب3 الذي يعتبر منافساً مباشراً للجيل القادم من الهاتف آيفون من أبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الجهاز الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد ويحتوي على إمكانيات الجيل الخامس، يأتي بسعر 999 دولاراً وهو ما يعتبر سعراً منخفضاً بالنسبة لفئة الهواتف القابلة للطي، حيث إن الجيل الحالي من هذه الفئة يبدأ بسعر 1449 دولاراً.

وتعتزم الشركة طرح الهاتف جالاكسي زد فولد 3 بسعر 1799 دولاراً والساعة الذكية الجديدة جالاكسي ووتش 4 بسعر 249 دولاراً والسماعة الذكية جالاكسي بودز2 بسعر 149 دولاراً.

ومن المنتظر أن يكون الهاتف فليب 3 نجم منتجات سامسونج للخريف المقبل، حيث اعتادت الشركة الكورية الجنوبية طرح أجهزتها من عائلة جالاكسي نوت في فصل الصيف. وستكون الفئة الأكبر حجماً من طراز فولد 3 قادرة على استخدام القلم لكي يحل محل عائلة نوت في فئة المنتجات عالية القيمة لدى سامسونج.

