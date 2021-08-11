فيلم ترويجي عن دبي بمشاركة جيسيكا ألبا وزاك إيفرون

دبي (الاتحاد)

في إطار الحملة التسويقية العالمية «دبي تقدم - Dubai Presents»، أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن إطلاق ثاني المقاطع السينمائية للحملة وهو لفيلم كوميدي قصير يشارك فيه النجمان العالميّان جيسيكا ألبا وزاك إيفرون، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق أولى المقاطع السينمائية للحملة بعنوان «الجاسوس»، للمخرج العالمي كريغ غيلزبي، الحائز على جائزة Guild.

حملة

وتدور مشاهد الفيلم السينمائي الثاني للحملة في قالب كوميدي مرح على وقع موسيقى الأوركسترا لتستعرض أفضل عروض الإمارة التي توفر تجارب رومانسية مذهلة لضيوف وزوار الإمارة، ويؤدي خلالها النجمان ألبا وإيفرون دور شخصين يتجولان بشكل منفرد في الأروقة المميزة بتصاميمها المعمارية الرائعة ضمن أبرز الوجهات الشهيرة في الإمارة مثل خور دبي وحي الفهيدي التاريخي، وغيرها من المقاهي الصغيرة المنتشرة على أطراف الخور في منطقة السيف، ثم يظهر روعة صحراء دبي وما تحتضنه من مخيمات وأنشطة متنوعة، إلى جانب الجمال العمراني للإمارة، ومناطق الجذب المخصصة للأزواج بمختلف اهتماماتهم وأذواقهم، بدءاً من التمتع بأمسية مميزة تحت ضوء النجوم في الصحراء، والاستمتاع بالوجبات الفاخرة، ووصولاً إلى استكشاف المعالم الاستثنائية في قلب دبي.

رؤية

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعكس حملة #دبي_تقدم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الابتكار والريادة في الإمارة عبر توفير محتوى ترويجي تفاعلي وجاذب يسلط الضوء على دبي وما تحتضنه من وجهات ومناطق جذب سياحية متنوعة، بما يشجع الزوار حول العالم لزيارة الإمارة والاستمتاع بالبنية التحتية السياحية المتطورة التي تمتلكها الإمارة والتي مكنّتها من أن تكون واحدة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم».

جيسيكا ألبا وزاك إيفرون في لقطة من الفيلم

محتوى

وتستعرض الحملة أبرز التجارب والأنشطة والخيارات التي يمكن أن يستمتع بها الضيوف عندما يختارون دبي وجهتهم المقبلة، وتقدم من أجل تحقيق هذا الهدف أكثر من 2000 محتوى إبداعي في 27 دولة بـ 16 لغة، وعبر مختلف المنصات السينمائية، والمطبوعات، والإعلام الرقمي، وقنوات البث المتنوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي. وستنطلق أجزاء الحملة العالمية بشكل متسلسل خلال الأشهر القليلة القادمة لتعرض مقاطع سينمائية ترتقي بالترويج السياحي وتقدم منصة ترفيهية تضم ملصقات أفلام ومقاطع ترويجية عبر المحطات الرقمية وغيرها من الوسائل التي تضمن استمتاع المشاهدين وتفاعلهم.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته الحملات السابقة التي أطلقتها «دبي للسياحة»، ستضم حملة #دبي_تقدم سلسلة من المقاطع السينمائية الترويجية لإمارة دبي من بطولة النجمين ألبا وإيفرون.

واستغرق تصوير ثاني أفلام الحملة خمسة أيام مع التقيد بالتدابير الوقائية الخاصة بكوفيد-19، وجمع طاقماً متنوعاً يضم أكثر من 180 شخصاً من أكثر من 27 جنسية، من المشاهير الموهوبين والمخرج، وطواقم الإنتاج والإبداع الحائزين على جوائز عالمية.