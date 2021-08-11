عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي في مسلسل رمضاني

محمد قناوي (القاهرة)

يعد السيناريست بشير الديك حالياً تجربة جديدة، بتحويل ثلاثة أفلام مرة واحدة إلى مسلسل واحد يحمل اسم «شلة القروانة»، والذي سيشهد مفاجأة، وهي ظهور 3 شخصيات ضمن أحداث المسلسل من أهم الشخصيات التي قدمها بشير الديك من قبل في أعماله، وهي شخصية فارس في فيلم «الحريف»، التي قدمها الزعيم عادل إمام، وشخصية «حسن» التي قدمها نور الشريف في فيلم «سواق الأتوبيس»، وأخيراً شخصية محمد حسن التي لعبها الفنان أحمد زكي في فيلم «النمر الأسود».

وتبدأ الأحداث بالثلاث شخصيات أبطال الفيلم وهم في عمر الـ 75، ثم نعود بـ «الفلاش باك» لما بعد نهاية الأفلام في عالم واحد، حيث يجتمع الأبطال الثلاثة لإنقاذ أملاك المعلم سلطان ومرشح لدور أحمد زكي في «النمر الأسود» عمرو سعد، ويقوم باستكمال دور عادل إمام في «الحريف» الفنان كريم محمود عبد العزيز، بينما يستكمل دور نور الشريف في «سواق الأتوبيس» الفنان آسر ياسين.

وقال السيناريست بشير الديك: المسلسل سيحمل اسم شلة القروانة، وهو اسم مقتبس من فيلم «سواق الأتوبيس»، وسوف يدور في حقبتين من الزمن، ولكن حتى الآن لم نتعاقد مع الأبطال الذين سيقومون بطولة المسلسل، وتم ترشيح المخرج حسني صالح، وأبدى موافقته على تولي مهمة إخراجه، ومن المفترض أن يتعاقد عليه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.