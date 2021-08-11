5 نصائح تعزز تركيز أطفالك

أبوظبي (الاتحاد)

يشعر الكثير من الآباء والأمهات بالإحباط والضيق من عدم قدرة أطفالهم على التركيز، أثناء استذكار دروسهم أو تنفيذ المهام الروتينية، ويقدم موقع «Times of India» بعض النصائح التي تساعد في التعامل مع الصغار لحل المشكلة، بدلاً من توبيخهم.

1- علمه الحل: اغتنم الفرصة لتعليم ابنك أسلوب حل المشكلات، عن طريق التفكير معاً لإيجاد أفضل الطرق لحلها.

2- امنحه استراحة: إذا كان طفلك يستذكر دروسه لفترات طويلة، قد يحتاج إلى استراحة لتجديد طاقته وتنشيط عقله.

3- شجعه على الأنشطة: شجع ابنك على ممارسة أنشطة أخرى في الهواء الطلق، حيث إن الانخراط في نشاط مختلف يعزز التركيز.

4- الهدوء: إذا شعرت أن طفلك يعاني من مشاكل في التركيز، لا تبدأ في الصراخ في وجهه أو توبيخه، والتزم الهدوء أثناء التعامل مع هذه المشكلة.

5- مساحة للتعلم: من الجيد أن تدعم طفلك عندما يحتاج إلى مساعدتك، ولكن في بعض الأحيان يجب أن تمنحه مساحة خاصة ليفكر في أخطائه ويتعلم منها.