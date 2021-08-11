ثمرة شمام بـ 60 ألف دولار.. وحبة عنب بـ 530 دولاراً!!

أبوظبي (الاتحاد)

لا يمكن أن يتخيل شخص أو يوافق على دفع آلاف الدولارات مقابل ثمرة شمام أو بطيخ، ومع ذلك يدفع اليابانيون مبالغ باهظة للعديد من الأطعمة، لا سيما النادرة منها:

الشمام

يشتهر شمام ملك يوباري في المطبخ الياباني، ويصل سعره إلى نحو 5 ملايين ين، أي حوالي 60 ألف دولار للثمرة الواحدة، ويزرع في مدينة يوباري الصغيرة في هوكايدو، ويُعرف بمحتواه العالي من السكر ودرجة الاستدارة المثالية.

التونة الزرقاء

أصيب العالم بالذهول عندما دفع رجل الأعمال الياباني كيوشي كيمورا، الذي نصب نفسه «ملك التونة»، 2.4 مليون دولار مقابل 276 كيلو جراماً من التونة ذات الزعانف الزرقاء في سوق تويوسو في طوكيو العام الماضي.

بطيخ دينسوكي

يشتهر بطيخ دينسوكي المزروع في التربة البركانية في هوكايدو بقشرته الخضراء الداكنة المائلة إلى الأسود، والجزء الداخلي حلو الطعم، وعادة ما يتم بيع الثمرة الواحدة مقابل 300 دولار، وتصل إلى 8 آلاف دولار في المزادات.

عنب روبي رومان

يبلغ سعر الثمرة الواحدة 530 دولاراً، وليس سعر العنقود، ويُعرف عنب روبي الأحمر، الذي يُزرع في محافظة إيشيكاوا، بأنه الأفضل في العالم، ويتم بيعه وفقاً لمجموعة صارمة من المعايير.

يجب أن تزن كل ثمرة عنب أكثر من 20 غراماً وأن تحتوي كل واحدة على 18 في المئة على الأقل من السكر، في حين أن ثمرة العنب من الدرجة الممتازة تزن 30 غراماً على الأقل، وفي العام 2016، بيعت مجموعة من عنب روبي في اليابان مقابل 1.1 مليون ين أو حوالي 530 دولاراً للعنب.

قنفذ البحر

لا تلقى بطارخ قنفذ البحر تقديراً في بقية دول العالم مثلما تلقى في أرض الشمس المشرقة، حيث يعتبرها الشعب الياباني من أشهى وأرقى الأطعمة.

وبمجرد أن تتذوق البطارخ الفريدة القادمة من قنفذ المياه الباردة في هوكايدو، ستقع في سحرها، إلا أن الجانب السلبي الوحيد هو أن عبوة واحدة تزن 100 غرام منها تتكلف حوالي 60 دولاراً في السوق، وحوالي 600 دولار في المطعم.

مانجو تايو نو تاماغو

لن تتخيل أن تشتري ثمرتين من نوع يسمى «تايو نو تاماغو» على شكل البيض من محافظة مياساكي مقابل 500 ألف ين، أو حوالي 6 آلاف دولار.

وتشتهر هذه المانجو، التي يعني اسمها «بيضة الشمس»، بشكلها المميز ولونها الفريد وحلاوتها الشديدة، وعادة ما تباع في المتاجر بحوالي 70 دولاراً، رغم أن أسعارها تزيد كثيراً في المزادات.

تفاح سيكاي إيتشي

يعتبر تفاح سيكاي إيتشي أفضل أنواع التفاح، ويعني اسمه «رقم واحد في العالم»، ويزرع في أوموري شمال جزيرة اليابان الرئيسة، وهو عبارة عن خليط بين التفاح الذهبي والأحمر، وعادة ما تباع الواحدة بالمتاجر في اليابان بحوالي 20 دولاراً.