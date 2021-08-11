أحمد عبدالعزيز مع «أهل الشر»

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد الفنان أحمد عبدالعزيز للقيام ببطولة مسلسل «أهل الشر»، الذي يشاركه بطولته شريف منير، وكمال أبو رية، وفادية عبد الغني، وأحمد هارون، وحسن فؤاد، وتأليف أشرف الجندي، وإخراج عصام شعبان، وتدور أحداثه في المجتمع الصعيدي، حيث يتناول العديد من القضايا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

ويقوم طوال شهر أغسطس الجاري ببطولة المسلسل الإذاعي «قناة السويس شريان من قلب مصر»، الذي يبث على إذاعة البرنامج العام، ويشاركه البطولة ندى بسيوني، ومحمود الحديني، وأشرف عبد الغفور، ومحيي إسماعيل، وناصر سيف، وحلمي فودة، وسوسن ربيع، وتأليف محمد السيد عيد، وإخراج رضا سليمان، ويعرض المسلسل بشكل درامي موثق قصة حفر قناة السويس منذ العصور المصرية القديمة «الفرعونية» وحتى اليوم.

وكان عبدالعزيز غاب عن الدراما التلفزيونية منذ شارك في رمضان قبل الماضي في بطولة الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» مع أمير كرارة، وهشام سليم، وهالة فاخر، ويسرا اللوزي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.