مصممة أول روبوت آلي بالعمليات الجراحية تكشف لـ«الاتحاد» تفاصيل تصنيعه

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قالت إسراء طارق القائمة على تصميم الروبوت الآلي «شمس» في جامعة عين شمس المصرية، والمستخدم في مساعدة الطاقم البشري في العمليات الجراحية إن الأمر استغرق وقتاً لكي يتم تنفيذه بهذه الدقة، مشيرة إلى أن الحلم أصبح حقيقة ويمكن تصوير الروبوت الآلي من وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت إسراء لـ«الاتحاد» إن الروبوت عبارة عن مشروع تخرج، تكلفته نحو 200 ألف جنيه، فيما تم تنفيذه خلال عام كامل بتنفيذ من اثنين من الطلاب وإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين.

وأكدت إسراء أن الروبوت بالكامل مصري التصنيع، ويهدف إلى مساعدة الطاقم الطبي وتقليل التلامس بين الممرضين والمرضى خاصة في فترات الوباء ومنها فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تحديد الأمراض الرئيسة التي يعاني منها المريض لتقديمها للطبيب المختص لتسهيل عمله ومنع احتكاكه بالمرضى قدر الإمكان، ومن ثم تقليل نسب العدوى للطاقم الطبي.

وكشفت عن العمل على تصنيع نحو 20 نسخة من الروبوت المخصص لمساعدة الأطقم الطبية في كافة المستشفيات المصرية وخاصة مستشفيات جامعة عين شمس، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي كبير في هذه المستشفيات ومع زيادة أعداد الآليات يكون عمل الطاقم الطبي أقل وأسهل ويقلل من نسب العدوى.

شهد مستشفى جامعة عين شمس المصرية، الثلاثاء، اختبار أول روبوت «ممرضة آلية» من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات، ويحمل اسم «شمس».

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل ويمكن تعميمه على نطاق واسع، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.