5 علامات تؤكد إصابتك بفيروس كورونا دون فحص

قد نشعر بالحيرة من اكتشاف أعراض فيروس كورونا؛ لأنها تتشابه بشكل كبير مع أعراض البرد أو الأنفلونزا، ويمكن تأكيد أعراض فيروس كورونا وفقا للأعراض الأكثر شيوعا والتي أصابت الملايين حول العالم، و كان أغلبها فقدان حاستي الشم والتذوق والشعور بالإجهاد الشديد.

أعراض فيروس كورونا

وقال الباحث أميش أدالجا خبير في الأمراض المعدية بمركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي في الولايات المتحدة، إن معظم الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا لديهم حالة غير معقدة من العدوى، وقد لا يمكن تمييزها عن البرد أو الإنفلونزا.

و أشار أدالجا، أنه لسوء الحظ، لا توجد طريقة مؤكدة بنسبة 100 بالمئة للتعرف على ما إذا كانت إصابتك بالإنفلونزا أو البرد هو أعراض فيروس كورونا "كوفيد 19" أم نزلة برد عادية"، وفقا لما نشر في مجلة "غاما" الطبية.

وبينما كان الصعب التمييز بين نزلات البرد والإصابة الخفيفة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" بسبب تشابه الأعراض، فإن نزلات البرد لا تسبب عادة ضيقا في التنفس أو صداعا حادا، إلا أننا سنقوم في السطور التالية بذكر أبرز 5 علامات تشير إلى احتمال إصابتك بعدوى فيروس كورونا، وتشمل :

1- فقدان حاستي الشم والتذوق :

يعد فقد حاستي الشم والتذوق سمة مميزة للإصابة بفيروس كورونا،ويمكن ان يكون فقدان حاستي الشم والتذوق مؤقتا في حالة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل البرد أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية أو حتى مع الحساسية الموسمية.

2- تساقط الشعر :

والكثير ممن يعانون من تساقط الشعر اثبت الأبحاث أنهم كانوا مصابين بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أبلغوا عن مشاكل تتعلق بتساقط الشعر، والسبب في ذلك يمكن أن يكون مجموعة من العوامل، بما فيها الإجهاد الشديد وفقدان الوزن .

3- ضيق التنفس :

وجدت العديد من الدراسات العلمية أن الأشخاص المصابين بكورونا يعانون من ضيق التنفس، وقد يردع سبب الإصابة بضيق التنفس أن يكون بسبب التهاب في الرئتين.

4- السعال :

ويعتبر السعال المستمر هو أحد أعراض الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وغالبا ما يكون السعال الجاف بين المصابين بالفيروس، ويكون السعال غير مصاحب بالبلغم أو المخاط، ووجدت العديد من الدراسات أن 43 بالمئة من الأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد 19" يعانون من السعال من 14 إلى 21 يوما بعد الحصول على اختبار إيجابي للفيروس.

5- الشعور بالإرهاق :

ووجدت العديد من الدراسات، أن 53 بالمئة من مرضى فيروس كورونا يعانون من التعب والإرهاق بعد حوالي 60 يوما من ظهور علامات الفيروس لأول مرة.