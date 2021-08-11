رسالة حزينة من شقيق ياسمين عبد العزيز حول حالتها الصحية

شعبان بلال (القاهرة)

وجه وائل عبد العزيز، اليوم الأربعاء، رسالة حزينة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد سفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج هناك.

ونشر عبد العزيز صوراً للفنانية ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وعلق: «ربنا يشفيكي على خير حبيبتي ويكفيكي شر الناس».

وبعد مرور أيام على خروجها من المستشفى، غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة، أمس الثلاثاء، لاستكمال علاجها في أحد المستشفيات هناك من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي أثناء عملية جراحية عاجلة خلال شهر يوليو الماضي، ما تسبب في دخولها العناية المركزية في أحد مستشفيات القاهرة، حتى تعافت وغادرت المستشفى حسب ما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وفي وقت سابق، قال الفنان أحمد العوضي إن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية تحسنت بشكل نسبي، ولكنها ستستكمل علاجها في منزلها تحت إشراف الأطباء.