حالة طلاق كل دقيقتين في مصر.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشفت الإحصائيات المصرية عن حدوث حالة طلاق كل دقيقتين في مصر مقابل حالتي زواج كل دقيقة.، بحسبما ما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عام 2020 شهد 876 ألف حالة زواج، مقابل 213 ألف حالة طلاق خلال العام نفسه.

وأوضح أن أحكام الطلاق في قضايا متعددة الأسباب والدوافع وصل إلى 11 ألفًا و800 حكم، فيما بلغ عدد حالات الخلع سبعة آلاف حالة في 2020، بانخفاض بنسبة 30% عن عام 2019 الذي شهد عشرة آلاف حالة.

وأرجع بركات هذا الانخفاض الملحوظ في حالات الخلع إلى الدور الكبير الذي بذلته وزارة التضامن الاجتماعي طوال الفترات الماضية، في حل الكثير من المشكلات الأسرية.

وأجريت في الأيام الماضية، العديد من المناقشات مع عدد كبير من الوزارات من أجل تحديث البيانات المطلوبة لتشغيل مرصد الإحصاء الجديد.