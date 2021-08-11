مصدر طبي يكشف سر خروج ياسمين عبد العزيز على الكرسي المتحرك

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي لـ«الاتحاد» تفاصيل جديدة للحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز خاصة بعد خروجها على كرسي متحرك من مطار القاهرة للسفر للعلاج في سويسرا.

وقال المصدر الطبي إن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت تعاني من تكيس دموي كبير على المبايض ناتج عن عملية قيصرية للولادة منذ نحو 10 سنوات وتضاعفت مشكلاته مع الوقت.

وأشار المصدر الطبي إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ستجري تغييراً لمسار الأمعاء بسبب الحالة الصحية التي تعاني منها نتيجة هذه المشكلات الصحية. وأكد المصدر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ستستمر في المتابعة مع الطاقم المصري الذي أشرف على علاجها، لكن فضلت إجراء العملية الأكبر خارج مصر.

وسافرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا، مساء أمس الثلاثاء، بعد خروجها من أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

