ما سر تجدد كورونا في موجات متتالية رغم انخفاض الإصابات؟

عبد الله أبو ضيف

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية في المصل واللقاح، أسباب تجديد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد على الرغم من انخفاضها فترات طويلة، مشيرًا إلى أن برودة الجو لها دور كبير في زيادة الإصابات مرة أخرى. وأضاف الحداد لـ«الاتحاد» أن لفيروس كورونا دورة زيادة وانخفاض حسبما وصلت إليه الدراسات الأخيرة، ومن ثم ينخفض بشكل أكبر في فترات الحرارة الشديدة، فيما تزيد فعاليته في فترات البرودة، وبالتالي يظهر ذلك في تحديد موعد الموجة الرابعة من شهر سبتمبر المقبل حتى أوائل أكتوبر. وأكد الحداد أن فيروس كورونا المستجد له دورة طبيعية، حيث يبدأ في الزيادة حتى الوصول للذروة ثم الانكسار والانخفاض من جديد، ومن غير المتعارف عليه ما إذا كان سيؤدي اللقاح في النهاية للقضاء على فيروس كورونا بالكامل من عدمه، مع اقتراب العام الأول من بدء حملات التطعيم حول العالم من نهايته. وأشار الحداد إلى أن اتباع الإجراءات الوقائية ضروري للابتعاد عن شبح الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي من المرجح أن تبدأ الإصابات في الزيادة خلال الفترة المقبلة.