نور عمرو دياب تثير الجدل مجدداً لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت نور عمرو دياب، اليوم الأربعاء، الجدل مجدداً بعد إعلانها رسمياً عن خطوبتها من شاب بريطاني من أصل أفريقي، مؤكدة سعادتها بهذه الخطوة.

وجاءت ابنة الفنان عمرو دياب ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، أكدت فيه أنها بدأت التحضير للانتقال للإقامة بجنوب لندن لتكون قريبة من خطيبها.

ورداً على تساؤلات العديد من متابعيها حول سبب عدم ظهورها بخاتم الخطبة، أكدت نور عمرو دياب أنها لم ترتد خاتم الخطبة بسبب فقدانها الكثير من الوزن ما يحتاج منها لبعض التعديلات.

ونور هي أكبر أبناء الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة شيرين رضا التي تعد نور الابنة الوحيدة لديها، ولديها ثلاثة أشقاء من زوجة أبيها زينة عاشور وهم: كنزي وجنا وعبد الله.

وهذه المرة ليست الوحيدة التي تثير فيها نور الجدل، ففي يناير الماضي تعرضت إلى حملة تنمر شديدة متصدرة محركات البحث على جوجل بعدما نشرت صورة لها، وظهرت خلالها بملامحها الطبيعية ودون ماكياج، لكنها تعرضت لعديد من التعليقات السلبية التي حملت التنمر على ملامحها.