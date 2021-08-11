تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية

ذكر المعهد الوطني للرصد الجوي، أن العاصمة التونسية سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية وسط موجة حارة تجتاح شمال البلاد.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق تونس إلى انقطاع الكهرباء مع بقاء الناس في منازلهم وتشغيلهم مكيفات الهواء، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء.

وقال المعهد إن أعلى درجة حرارة مسجلة قبل ذلك بلغت 46.8 درجة مئوية عام 1982. وسجلت كذلك مدينتا بنزرت وباجة الشماليتان أعلى درجة حرارة في تاريخهما أمس الثلاثاء.

وحذرت لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين من أن تغير المناخ بات قريباً من الخروج عن السيطرة وأن من المؤكد بالفعل أن يواجه العالم مزيداً من اضطرابات المناخ لعقود مقبلة إن لم يكن لقرون.



