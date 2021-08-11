تغذية مدرسية بالباركود في مصر.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت الحكومة المصرية عن قواعد جديدة لتوزيع التغذية المدرسية على الطلاب في البلاد لأول مرة، حيث سيتم تحديد نوع الوجبة الغذائية حسب الحالة الصحية لكل طالب والمسجلة على تطبيق 100 مليون صحة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنه يتم تصميم هذه الوجبات طبقاً للفئة العمرية وتحديد الاحتياجات اليومية للطلاب، وذلك اعتماداً على المحددات الصحية لهم، ونتائج المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس.

ولفتت إلى وجود وجبات تصلح للأطفال الذين لم يتم الكشف عليهم وحديثي الدخول للمدارس، وأنه سيتم توزيع الوجبات على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، والذي سيفعل بـ QR code المربوط بنتائج مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة وجود تنوع في أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن برنامج التغذية المدرسية يغطي جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 4- 12 سنة في المدارس، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجاً والمحافظات والمناطق النائية في بعض المحافظات، لأكثر من 24 مليون طالب.

ومن جهته أكد اللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، أن الشركة تمتلك رؤية استراتيجية قوية لإنتاج الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وفقاً للمواصفات المطلوبة وبما لا يؤثر على السوق المحلي، مشيداً بربط التغذية السليمة لطلاب المدارس بالخريطة الصحية والعلاجية بمصر لأول مرة لبناء منظومة غذائية صحية وسليمة لأفراد المجتمع.