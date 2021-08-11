"تيك توك" الأكثر تحميلاً في العالم عام 2020

كان "تيك توك" التطبيق الجوال الأكثر تحميلاً في العالم سنة 2020، متقدماً على "فيسبوك" وخدماتها، في دليل على أن الوباء زاد من رواج تطبيق التسجيلات القصيرة هذا ليتخطّى نطاق جمهوره الأصلي من الشباب.

وبحسب شركة "آب آني" المتخصصة، تصدّر التطبيق المملوك للمجموعة الصينية "بايت دانس"، قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً العام الماضي. وتلاه كلّ من "فسيبوك" و"واتساب" و"إنستجرام" و"ميسنجر"، وهي خدمات تابعة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي. وحلّت بعدها "سناب شات" و"تليجرام".

ويضمّ تطبيق التسجيلات القصيرة هذا، الموسيقية أو الفكاهية بغالبيتها، قرابة 700 مليون مستخدم شهري في العالم.

لكن "فيسبوك" لا تزال تسجّل أكبر عدد من المشتركين على الإطلاق، مع أكثر من 3,5 مليارات مستخدم يلجأون إلى واحدة من خدماتها على الأقلّ في الشهر.

غير أن "إنستجرام" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي اعتمدت بدورها هذا النسق للأشرطة القصيرة المعزّز بمؤثّرات خاصة سهلة الاستخدام الذي ساهم في رواج "تيك توك".