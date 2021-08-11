جوائز "إيمي" في الهواء الطلق

تقرر إقامة حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية في الهواء الطلق هذا العام، في أحدث عثرة تعترض الحفل بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

كان من المقرر في البداية أن يقام الحفل يوم 19 سبتمبر في لوس انجليس في قاعة مغلقة أمام جمهور محدود من المشاهير.

وقالت أكاديمية التلفزيون في بيان أمس الثلاثاء "قررت أكاديمية التلفزيون وسي.بي.إس استضافة جميع الفعاليات... في منطقة إيفنت ديك في لوس انجليس، خلف مسرح مايكروسوفت مباشرة".

وتقع منطقة إيفنت ديك في وسط مدينة لوس انجليس، وهي مساحة مفتوحة تضم منطقة تخييم كبيرة.

وذكر البيان أن التغييرات جاءت بعد مناقشات مع خبراء الصحة والسلامة في لوس انجليس.

وأضاف أنه ستكون هناك حدود بالنسبة لأعداد المدعوين بمن فيهم المرشحون لنيل الجوائز التي تُعد أعلى تكريم يقدمه التلفزيون الأميركي.

وقال المنظمون "هذا يعني للأسف أن بعض المرشحين لن يتمكنوا من حضور حفل توزيع الجوائز هذا العام".

وأعادت لوس انجليس الشهر الماضي فرض استخدام الكمامات في جميع الأماكن العامة والشركات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ثاني أكبر مدينة بالولايات المتحدة.

وفي حفل توزيع جوائز إيمي العام الماضي، انضم المرشحون لنيل الجوائز من جميع أنحاء العالم للحفل عبر شاشات الفيديو من منازلهم وحدائقهم.