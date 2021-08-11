بصورة واحدة.. تكشف الزهايمر قبل أعراضه بسنوات

يطوّر باحثون بريطانيون تقنية فحص ذكية وسريعة لتشخيص «الزهايمر» عبر صورة واحدة فقط للدماغ، قبل سنوات من بدء أعراضه. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يمر الفحص المستند على الذكاء الاصطناعي حالياً بالمرحلة ما قبل السريرية، ما يشكل بعد اعتماده خطوة ثورية في تشخيص أكثر أنواع الخرف شيوعاً، الذي يسفر عن ضمور الدماغ وتلف خلاياه، ما يؤدي لتراجع القدرة على التفكير، وقصور المهارات السلوكية والاجتماعية. وتضمن تقنية الفحص الجديدة التنبيه إلى المرض حتى إن لم يكن الدماغ أصيب بأي ضرر لحظة الفحص. ويؤكد باحثو معهد تورينغ في كامبردج، أن الأدوية تصبح عاجزة عن كبح المرض حال لم يكتشف مبكراً.