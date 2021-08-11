فيسبوك تضع حداً لعملية تضليل إعلامي حول لقاحات كورونا

أعلن موقع فيسبوك، الثلاثاء، أنه وضع حداً لعملية تضليل إعلامي سعت إلى نشر معلومات مغلوطة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر خداع مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لدفعهم إلى تأييد مزاعم كاذبة.

ووصفت شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر العملية بأنها "غسل لمعلومات مضللة" سعت إلى إضفاء طابع الصحة على مزاعم خاطئة من خلال نشرها بواسطة شخصيات طيّبة السمعة.

وتبيّن أن المؤثرين الذين انطلت عليهم الخدعة كانوا ضحية حملة تضليل.

وقال رئيس قسم تقصي التهديدات العالمية في فيسبوك بين نيمو في مؤتمر صحافي "كان الافتراض أن المؤثرين لن يقوموا بأي من واجباتهم، لكن اثنين منهم فعلا ذلك".

وتابع نيمو "إنه حقا بمثابة إنذار كونوا حذرين عندما يحاول أحدهم تلقينكم قصة ما. قوموا باجراء بحثكم الخاص".

وقال فيسبوك إنه حذف في يوليو 65 حساباً و243 حساباً على منصة إنستغرام على صلة بالحملة.

واستهدفت الحملة بشكل أساسي الهند وأميركا اللاتينية وأيضاً الولايات المتحدة في خضم بحث الحكومات المصادقة على استخدام اللقاحات لمكافحة الجائحة، وفق نيمو.



