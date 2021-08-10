رامي رضوان يكشف اللحظات الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها

شعبان بلال (القاهرة)

كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها منذ أيام بعد صراع طويل مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وقال رضوان خلال تقديمه برنامج مساء DMC على الفضائية المصرية DMC، اليوم، إن الفنانة دلال عبد العزيز واجهت إصابة شديدة وصعبة خلال الأيام الأخيرة إلى أن نفذ أمر الله، مؤكداً أن أسرتها كانت تتابع حالتها الصحية على مدار 24 ساعة.

وتابع تعليقاً على وفاتها:«ربنا له حكمة يمكن أن تكون غائبة عننا بسبب مشاعر الحزن، لأن لربنا في كل شيء حكمة»، موجهاً الشكر لكل من ساند الفنانة الراحلة بالدعاء أو الصدقة على روحها أو قراءة القرآن.

ونفى رامي رضوان ما تم تداوله حول تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ووفاتها بعد علمها بوفاة الفنان سمير غانم، مضيفاً أن أسرة الفنانة عاشت 5 أشهر في معاناة وبلا حياة.