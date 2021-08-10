ياسمين عبد العزيز تستكمل علاجها في سويسرا لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

بعد مرور أيام على خروجها من المستشفى، غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات هناك من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي أثناء عملية جراحية عاجلة خلال شهر يوليو الماضي، ما تسبب في دخولها العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، حتى تعافت وغادرت المستشفى حسب ما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وفي وقت سابق، قال الفنان أحمد العوضي إن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية تحسنت بشكل نسبي، ولكنها تستكمل علاجها في منزلها تحت إشراف الأطباء.