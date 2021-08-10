للبقاء في بريطانيا.. صائغ النجوم يحتمي بـ«الجنون»

لندن (أ ف ب)

سمح القضاء البريطاني لصانع جواهر هندي شهير مطلوب في بلده في قضية احتيال بقيمة 1,8 مليار دولار، بالاعتراض على قرار ترحيله بسبب وضعه العقلي. وكان نيراف مودي الملقّب بـ «صائغ النجوم» نظرا لزبائنه المشهورين من هوليوود وبوليوود قد فرّ من الهند في فبراير 2018 على خلفية الاشتباه بمشاركته في عملية نصب بقيمة 1,8 مليار دولار استهدفت مصرف بنجاب الوطني، أحد أكبر مصارف الهند. وكان القضاء البريطاني قد اعتبر في فبراير 2020 أن لا مانع يحول دون ترحيل الصائغ المطلوب في الهند بتهم تبييض أموال وتخويف شهود وإتلاف أدلّة.