ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول فول الصويا ؟

مرض السكري هو مشكلة صحية عالمية كبرى، تشير إحدى الدراسات إلى أن انتشار مرض السكري بحلول عام 2030 سيصل إلى حوالي 366 مليونًا في جميع أنحاء العالم ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمط حياة الناس.

وتعتبر التغييرات الغذائية مهمة لإدارة مرض السكري، ومن بين العديد من الأطعمة الصحية ، يمكن أن يساهم فول الصويا ، وهو طعام غني بالكربوهيدرات المعقدة ، والألياف الغذائية ، والبروتين ، والسابونين ، والفيتوستيرول ، وحمض الفايتك ، والأيسوفلافون ، والسكريات قليلة السكاريد ، والمعادن ، في إفادة مرضى السكر بطريقة ما أو تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة.

فوائد فول الصويا لمرض السكري

1. قد يقلل من مستويات الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو عامل الخطر الرئيسي لمرضى السكر حيث أن نقص أو عدم قدرة الأنسولين في الجسم يمنع عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز الذي يرتفع بدوره وبالتالي يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يساعد فول الصويا في تقليل مستويات الكوليسترول ، وإدارة حساسية الأنسولين وتحسين نسبة السكر في الدم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود الكربوهيدرات المعقدة والألياف فيه، يرجع نشاط خفض الكوليسترول لفول الصويا أيضًا إلى وجود الليسيثين (فوسفاتيديل كولين) فيه.

2. غني بالألياف الغذائية

الألياف هي مركب أساسي في خفض مستويات الجلوكوز والشبع، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي 100 غرام من فول الصويا على 9.3 غرام من الألياف، أظهرت دراسة أنه عندما تم تغذية ألياف فول الصويا للسيطرة على الفئران ، ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في البلازما في غضون 60 دقيقة من الاستهلاك ، مقارنة بالفئران التي لا تتلقى الألياف ، كما أن تأثيره في خفض الجلوكوز أفضل من الأرز البني، لذلك ، يمكن أن يساعد استهلاك فول الصويا في التحكم في مستويات الجلوكوز في مرض السكري.

3. انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) لفول الصويا هو 16 ، والذي يأتي تحت قيمة GI منخفضة، الكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية الموجودة في فول الصويا مسؤولة بشكل رئيسي عن انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، عندما يتم استهلاك فول الصويا ، فإنه يميل إلى زيادة مستويات الجلوكوز ببطء ، وبالتالي الحفاظ على المستويات طبيعية.