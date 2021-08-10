أحمد مالك لـ «الاتحاد»: «المنصات» أسهمت في تنوع أدوار الفنانين عالمياًً

محمد قناوي (القاهرة)

أكد الفنان أحمد مالك أن المنصات الإلكترونية أسهمت في تنوع أدوار الفنانين العرب الموجودين في السينما العالمية، ولم يعد الأمر قاصراً على مشاركتهم في أدوار محددة، لافتاً إلى أن أزمة عدم إتقان صناع الفن العرب للغة أجنبية تسببت في تقلص فرص انتشارهم بالأعمال العالمية، متابعاً: نمتلك مواهب في مصر أفضل بكثير من الموجودة في أوروبا، لكن أزمتنا الكبرى هي اللغة.

وأوضح لـ «الاتحاد» أن قيامه ببطولة الفيلم الأسترالي «حارس الذهب»، والذي عُرض في مهرجان فنيسيا والجونة العام الماضي كانت بسبب إجادته أكثر من لغة، ويحكي الفيلم عن قصة سقوط شاب أفغاني يدعى «حنيف» بإحدى المناطق النائية بالصحراء مع رجل غامض يسعى لسرقة الذهب، كما يتناول حالة التهافت على الذهب بأستراليا، والتي كانت ظهرت في تسعينيات القرن التاسع عشر، والفيلم يتحدث عن العنصرية التي يتعرض لها الشرق الأوسط، رغم أن الفيلم يناقش فترة القرن الـ 19.

«كيرة والجن»

وقال مالك: إنه يشارك في فيلم «كيرة والجن» مع أحمد عز، وكريم عبد العزيز، حيث يجسد شخصية أحد أبطال المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، ومن المفترض طرحه في دور العرض نهاية العام الجاري.. كما ينتظر عرض فيلم «قمر 14»، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ويستعد لتصوير أحدث أعماله الدرامية القصيرة بعنوان «بيمبو»، إخراج عمرو سلامة، ويشاركه البطولة هدى المفتي، وويجز، وسينتيا خليفة، وآخرون، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية. وقال: إنه يجسد خلال العمل شخصية «ديلر»، وذلك في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والغموض.

«تحقيق»

وأضاف مالك أنه يستأنف خلال أيام تصوير مسلسل «تحقيق»، الذي يعرض أيضاً على إحدى المنصات الإلكترونية يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم طارق عبدالعزيز، ومي الغيطي، وخالد أنور، وهدى المفتي، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي، وتدور أحداثه في 13 حلقة، وينتمي مسلسل تحقيق إلى نوعية الدراما التشويقية والمثيرة في أحداثها، حيث تدور الأحداث حول وجود جريمة قتل غامضة تحدث في المسلسل، ومحاولة التحقيق في هذه الجريمة، والوصول إلى الجاني الحقيقي الذي قام بهذه الجريمة في إطار تشويقي.

يذكر أن آخر ظهور تلفزيوني لأحمد مالك كان في مسلسل «نسل الأغراب» مع الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي، وجسد خلاله شخصية شاب من صعيد مصر.