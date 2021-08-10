حسن الرداد متهم بجريمة قتل

القاهرة (الاتحاد)

يعود الفنان حسن الرداد لممارسة نشاطه السينمائي في الفترة المقبلة لتصوير فيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، ويشاركه البطولة مي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق، حول جريمة قتل يُتهم فيها الرداد، ويتم البحث عن ملابسات الجريمة، ويتعرض الرداد في بداية الأحداث لصدمة ترك حبيبته الأولى له ويسافر بعدها.

كما يعود حسن الرداد للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن مع المخرج أحمد خالد أمين يتكون من 45 حلقة، ويضم 3 حواديت، كل حدوتة تدور في 15 حلقة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وسوف يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويقوم الرداد ببطولة حدوتة تحمل اسم «4 أيام 3 ليالي»، ويشاركه بطولتها كريم عفيفي، وميدو عادل وهنا شيحة.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد الدرامية كان مسلسل «شاهد عيان»، الذي عرض رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم، منهم هنا شيحة، وبسمة، ومحمد لطفي، وآخرون، ومن تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.