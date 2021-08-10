إياد نصار يطرق «الباب الأخضر» لأسامة عكاشة

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد الفنان إياد نصار لتصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد «الباب الأخضر»، الذي تعاقد على المشاركة فيه مؤخراً مع محمود عبدالمغني، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقالت نسرين أسامة عكاشة، ابنة الكاتب الراحل، لـ «الاتحاد»: إن الفيلم ينتمي إلى البطولة الجماعية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في بداية الألفية الثالثة، حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وأشارت إلى أن والدها كتب الفيلم في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، وهي الفترة التي كتب فيها عدداً من أفلامه السينمائية التي خرجت للنور، ومنها «كتيبة الإعدام» و«تحت الصفر»، و«دماء على الأسفلت»، و«الهجامة»، وأكدت أن «الباب الأخضر» واحد من بين عدة أفلام لم ترَ النور رغم انتهائه من كتابتها قبل وفاته، وأكدت أن الفيلم يتحدث عن واقعنا الحالي، ولا يحتاج إلى أية تعديلات، سواء بالحذف أو الإضافة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها إياد نصار في بطولة عمل لأسامة أنور عكاشة، حيث سبق له المشاركة عام 2013 في مسلسل «موجة حارة» المأخوذ عن رواية له بعنوان «منخفض الهند الموسمي»، وشاركه البطولة معالي زايد، ومدحت صالح، ورانيا يوسف، ودرة، وخالد سليم، وأخرجه محمد ياسين.