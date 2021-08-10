أشهر 4 أخطاء جغرافية في العالم

دينا محمود (لندن)

هل تحسب نفسك من بين عشّاق الجغرافيا أو العارفين بخباياها؟ السطور المقبلة، التي سنستعرض فيها عدداً من أشهر الأخطاء الجغرافية الشائعة، ربما ستؤكد لك هذه الحقيقة، أو قد تدفعك إلى إعادة النظر فيها.

إنجلترا ليست بريطانيا

لا تشكل إنجلترا سوى إقليم واحد من بين أربعة أقاليم تتألف منها المملكة المتحدة، وذلك إلى جانب ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، ولكل من هذه الأقاليم علم خاص به، ويجمع علم البلاد المعروف باسم «يونيون جاك»، أو «علم الاتحاد»، بين تصميمات هذه الأعلام الأربعة.

وربما يعود خلط البعض بين مسميي إنجلترا والمملكة المتحدة، التي يمكن كذلك أن نُطلق عليها اسم بريطانيا، إلى حقيقة أن إنجلترا تشكل - حسبما يشير موقع «ذا تينز» الإلكتروني - المركز السياسي والاقتصادي للبلاد بأسرها، ولعلَّ من أبرز المؤشرات على ذلك، كون لندن عاصمة لكليهما، فضلاً عن وقوع مقري برلمان المملكة المتحدة ورئاسة الحكومة فيها، في هذه المدينة أيضاً.

جنيف لا تمثل عاصمة لسويسرا

يعتبر بعض سكان برن أن مدينتهم التي يقطنها نحو 127 ألف نسمة، هي العاصمة الأتعس حظاً في العالم، فالملايين في شتى أنحاء المعمورة على قناعة بأنّ جنيف لا برن، هي عاصمة سويسرا. ويعود ذلك إلى الشهرة الواسعة التي تحظى بها جنيف، خاصة أنها تستضيف الكثير من المنظمات الدولية، وعلى رأسها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، ومقار منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها. ولذلك لا يلتفت الكثيرون على الأرجح، إلى أن برن، رابع أكبر المدن السويسرية من حيث عدد السكان، تشكل منذ عام 1848 عاصمة للاتحاد السويسري، المؤلف من 26 كانتوناً مختلفاً.

هل يقع تمثال الحرية في نيويورك بالفعل؟

ربما لا يختلف اثنان على أن هذا التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه 46 متراً، ويجسّد سيدة تحمل مشعلاً يرمز إلى الحرية، يشكل أحد المعالم الرئيسة لمدينة نيويورك الأميركية، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى أن «جزيرة الحرية»، التي يُوضع عليها ذلك التمثال الشهير، منذ أن أهدته فرنسا إلى الولايات المتحدة أواخر القرن التاسع عشر، ظلت لوقت طويل موضع تنازع بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

وأذكى هذا النزاع وقوع التمثال على بعد قرابة 600 متر عن مدينة جيرسي بولاية نيوجيرسي، و2.5 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من حي مانهاتن الشهير في نيويورك. وفي إشارة إلى صعوبة حسم هذا الخلاف، بل واستمراره، ظلت إدارة الهجرة في الولايات المتحدة حتى سنوات قليلة ماضية تتقبل أن يجيب الخاضع لاختبار الحصول على الجنسية عن السؤال الخاص بـ «أين يقع تمثال الحرية»، بعدة إجابات من بينها «نيوجيرسي» و«نيويورك»، رغم أنها اعتبرت أن الإجابتين المفضلتين تتمثلان في إما «جزيرة الحرية»، أو«ميناء نيويورك».

ليست كل الصحاري شديدة الحرارة

قد تستدعي مفردة الصحراء إلى الذهن صورة لمساحات واسعة من الأراضي الجرداء، التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى ما يقارب الخمسين أو الستين درجة مئوية، لكن العالم يضم بين جنباته، صحاري تختلف كثيراً عن هذا التصور السائد.

فنظراً إلى أن الصحراء من حيث التعريف، هي أي قطعة أرض مستوية يندر سقوط المطر عليها، يمكن تصنيف الكثير من المناطق القطبية التي يكسوها الجليد، على أنها صحارٍ كذلك. ويطلق على هذه البقاع اسم «الصحاري القطبية». ولا تزيد درجة الحرارة فيها على 10 درجات مئوية، وتغطي مساحات واسعة من سطح الكرة الأرضية، تناهز خمسة ملايين كيلومتر مربع.