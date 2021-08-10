مدن ياس تحتفل باليوم العالمي للأفعوانيات

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد مدن ياس الترفيهية للاحتفال باليوم العالمي للأفعوانيات بباقة من الأنشطة والمفاجآت الاحتفالية والعائلية المميزة، وذلك يومي 13 و14 أغسطس.

ودعت كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» محبي الحماس والتشويق للمشاركة في هذه الاحتفالات، وقضاء أوقات فريدة على متن الأفعوانيات التي حققت العديد من الأرقام القياسية.

وسيكون ضيوف عالم فيراري أبوظبي من الأصدقاء والعائلات على موعد مع يوم حافل بالترفيه، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والمسابقات والموسيقى الاحتفالية في منطقة «فورمولا روسا»، كما ستتاح لهم فرصة التقاء الشخصيات المميزة والتقاط أجمل الصور.

وبعد قضاء يوم حافل بالأنشطة الترفيهية والاحتفالية، يُمكن للعائلات والأصدقاء زيارة المطاعم المتنوعة، والاستمتاع بتجارب الطعام المميزة وتذوق المجموعة الواسعة من المشروبات الساخنة، وأصناف الكوكيز والحلويات التي تتميز بأشكال وتصاميم مستوحاة من الأفعوانيات.

وللضيوف الصغار نصيبهم من الأطباق الشهية من قائمة المأكولات المخصصة لهم في مطعم «ماما روسيلا» الإيطالي الشهير.

وتتوفر للضيوف أيضاً الفرصة لاقتناء تشكيلة متنوعة من الهدايا والمنتجات الحصرية والمميزة التي تستوحي تصاميمها من الأفعوانيات لدى أكبر متجر تجزئة لعلامة فيراري على مستوى العالم.